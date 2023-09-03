Feira do Livro do Porto já recebeu mais de 112 mil visitantes

A 10.ª edição da Feira do Livro do Porto, que arrancou a 25 de agosto e decorre até 10 de setembro, já recebeu mais de 112 mil pessoas nos Jardins do Palácio de Cristal, revelou a organização..Em comunicado, a organização adianta que, dez dias após a abertura, a Feira do Livro do Porto já registou mais visitantes do que em 2021 - ano em que passaram pelo evento cerca de 107 mil pessoas -, mas ainda não alcançou o total de visitantes do ano passado, mais de 130 mil..Numa edição em que se homenageia o escritor e jornalista Manuel António Pina (1943-2012), a feira conta com 130 'stands' de 108 livreiros, alfarrabistas e editores, nacionais e estrangeiros, desde a Poetria, Utopia e Homem dos Livros à Penguin Random House, passando pela Chandeigne, Saída de Emergência, Antígona, Afrontamento e Orfeu Negro, entre muitas outras..A edição deste ano implicou um investimento de 650 mil euros por parte da Câmara Municipal do Porto, que organiza..Livreiros, editores e alfarrabistas ouvidos pela Lusa nas vésperas da abertura estavam confiantes no sucesso comercial da edição de 2023 da Feira do Livro do Porto, antecipando, apesar da crise, um número de visitantes e de vendas idêntico ao ano passado..Entre os participantes com que a Lusa chegou à conversa, imperava a confiança de que, este ano, a crise, a inflação e outras preocupações de ordem financeira não vão ter impacto nas vendas, que devem manter-se em linha com as receitas conseguidas na edição anterior..A Feira do Livro do Porto está aberta a partir das 12:00, diariamente, exceto ao fim de semana, em que abre às 11:00..O fecho é às 21:00 entre domingo e quinta-feira e às 22:00 à sexta-feira e ao sábado.