"Os grandes portugueses são a inveja da Europa, especialmente daqueles países que não ganham milhões em direitos televisivos", sentenciou Paul Grech, colunista do The Guardian. O jornalista aponta Portugal como o modelo ideal, por exemplo, para os gigantes escoceses Rangers e Celtic, cada vez mais desfasados, financeira e desportivamente, dos vizinhos da Premier League inglesa..O Benfica é usado para abrir a reportagem: em agosto de 2022, os encarnados defrontaram o incómodo Midtjylland na pré-eliminatória da Liga dos Campeões ainda na ressaca da venda do avançado uruguaio Darwin Nuñez para o Liverpool por 75 milhões de euros..Mas, em vez de chorarem a partida do mais decisivo dos seus jogadores, despacharam os dinamarqueses por 4-1 na Luz com um golo de Enzo Fernández, a nova joia Made in South America do clube, e três de Gonçalo Ramos, saído da sombra de Darwin. O resto é história: Enzo foi transferido para o Chelsea por 120 milhões e Ramos para o Paris Saint-Germain por 65..Antes deles, foram Renato Sanches, João Felix, Ruben Dias ou Ederson, todos substituídos à altura por talentos bem observados, bem desenvolvidos e bem vendidos..A formação do Sporting não precisa de muitos elogios: citar Figo ou Cristiano Ronaldo, entre tantos mais, basta, diz o The Guardian, para quem a rede de mais de 100 olheiros espalhados pelo país a procurarem craques com menos de sete anos e a categorização de cada um deles é vista como o principal segredo do clube que mais abastece as seleções jovens do país nas últimas décadas..Já o FC Porto é elogiado, sobretudo, pelos mais de 250 olheiros internacionais, os mesmos que garimparam James, Militão ou Luis Diaz. "Observar o mercado jovem é o que nos permite continuar competitivos na Europa mesmo com receitas 20 vezes menores do que a concorrência de outros países", diz, a páginas tantas, Pinto da Costa..Rangers e Celtic, portanto, por terem número de adeptos semelhante ao dos grandes portugueses e estarem também numa periferia europeia, são desafiados a seguir Benfica, Sporting e FC Porto. Portugal, pelo menos no futebol, é visto como exemplo de política económica certeira.