Dinheiro Vivo

Hole in One no Villas&Golfe International Cup vale um Aston Martin de mais de 330 mil euros

Torneio acontece dia 23 de setembro, no Axis Golfe Ponte de Lima. Além do prémio composto por um carro de luxo, acontecerá ainda o lançamento do vinho Vidago Villa, premiado a nível nacional e internacional.