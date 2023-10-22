Nova versão do Portal do Eleitor concentra informação e serviços

A informação e os serviços disponibilizados aos cidadãos relativamente à Administração Eleitoral e ao Recenseamento passam a estar concentrados numa nova versão do Portal do Eleitor, anunciou o Ministério da Administração Interna..Através da Administração Eleitoral-Secretaria Geral, o Ministério da Administração Interna lançou a versão 2.0 do Portal do Eleitor (cuja versão anterior tinha sido criada em 2008), que está disponível em www.portaldoeleitor.pt..Segundo o ministério, "os serviços disponíveis ao cidadão no Portal euEleitor passam agora a ser uma área reservada no novo Portal do Eleitor"..As várias funcionalidades dessa área reservada permitem, por exemplo, consultar "os dados pessoais que constam no Cartão de Cidadão" e "a informação que consta na sua inscrição no Recenseamento Eleitoral, podendo em caso de erro solicitar a sua correção"..Também será possível alterar a morada de residência associada ao Cartão de Cidadão, através de serviço online disponibilizado em www.eportugal.gov.pt, e obter a Certidão de Eleitor Eletrónica..Os eleitores residentes no estrangeiro poderão fazer o cancelamento ou a inscrição no Recenseamento Eleitoral e aqueles que têm residência em território nacional conseguirão aderir à Bolsa de Agentes Eleitorais do seu município..Será ainda possível contactar a Administração Eleitoral e "consultar as notificações mensais", no âmbito do recenseamento eleitoral e das cartas que contêm material eleitoral para votar por via postal nas eleições legislativas.