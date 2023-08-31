Pedro Machado destaca consolidação da marca "Centro de Portugal" ao cessar funções

O presidente cessante da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, destacou esta quinta-feira a consolidação da marca "Centro de Portugal" como um dos legados dos seus mandatos.."Tem sido, quer público, quer em muitos fóruns reconhecido, aquilo que foi o trabalho que fizemos de construção e consolidação da marca 'Centro de Portugal'. (...) Foi, essencialmente, um trabalho de sermos capazes de agregar", afirmou à agência Lusa Pedro Machado, adiantando que foi possível construir uma marca somando os ativos da região, "nunca dividindo, nunca diminuindo" as submarcas..Segundo Pedro Machado, a consolidação resulta "da fusão de várias marcas", que "não extinguiu, antes pelo contrário".."A marca 'Centro de Portugal' é um agregador. Ela tira partido desta diversidade", declarou, exemplificando com a serra da Estrela, as regiões de Aveiro, Coimbra, Viseu-Lafões, Leiria, Fátima, Oeste, Beira Baixa ou Beira Interior, e admitindo que "talvez tenha sido esse o maior sucesso"..O presidente desta entidade regional de turismo cessa hoje funções, 17 anos após ter tomado posse pela primeira vez, precisamente em 01 de setembro de 2006. Reeleito em 2008, 2013 e 2018, Pedro Machado estava impedido de nova candidatura devido à limitação de mandatos..Neste período, "há pelo menos três alterações profundas, desde logo na estrutura da Turismo do Centro de Portugal", lembrou. Vinte e quatro municípios em 2006, depois 57 e 100 municípios em 2013, "a atual configuração do Centro de Portugal, que agrega 10 ex-regiões de turismo e quatro ex-juntas de turismo", esclareceu, realçando que hoje a diversidade do território "é muito diferente"..Pedro Machado recuou de novo a 2006 para recordar que à data a Região Centro "não tinha mais de 2,3 [ou] 2,4 milhões de dormidas", sendo que, atualmente, tem "mais de 7,1 milhões de dormidas" e "uma palete de 22 produtos" turísticos contra os 10 do passado..Neste percurso, "os períodos mais difíceis coincidem com os incêndios de 2017", registando-se "um rombo muito forte" na capacidade de comunicar a marca Centro de Portugal..Nesse ano, em junho, os incêndios que deflagraram em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas..Em outubro, também na região Centro, novos incêndios provocaram 49 mortos e cerca de 70 feridos, registando-se ainda a destruição, total ou parcial, de cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.."Na altura, sobretudo na imprensa internacional, era Portugal que estava a arder e era a marca 'Centro' que estava, claramente, no epicentro desse episódio que todos lamentamos", assinalou..Em 2018, ocorreu a tempestade Leslie e, no ano passado, novamente fogos. Pelo meio, ainda a pandemia de covid-19.."Portanto, estes são claramente - 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022 - os anos mais difíceis que tivemos de enfrentar", reconheceu, para realçar que a adversidade se transformou em oportunidade em 2017, com a campanha "Visitar e ficar é ajudar", que obteve reconhecimento internacional..Sobre o fim deste percurso na Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado disse não ter pena, notando "é uma página que se vira, um ciclo que termina", e lembrando que vai ser presidente da mesa da assembleia geral deste organismo..Pedro Machado, que está a meio do mandato, vai também assumir a presidência da Agência de Promoção Turística Centro de Portugal (dedicada à promoção internacional da marca) e a docência universitária..Sobre um eventual regresso à política -- foi candidato à Câmara da Figueira da Foz nas eleições autárquicas em 2021 -, o presidente cessante assegurou que esse é um "livro que está bem fechado"..A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Turismo Centro de Portugal está agendada para as 11:30 de sexta-feira, no Convento de São Francisco, em Coimbra. Raul Almeida, ex-presidente da Câmara de Mira, é o novo presidente..Ao sucessor e a toda a sua equipa, Pedro Machado deseja as maiores felicidades, considerando que Raul Almeida "tem para já três grandes pilares fundamentais", uma marca "construída e consolidada" que lhe vai permitir relançá-la "para novas ambições", uma equipa extraordinária e um tecido económico revigorado que, como os municípios, olham para o turismo de forma "muito diferente" do que era há 17 anos.