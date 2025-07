Seis jogadores "portugueses" acima dos 40

Os dois portugueses mais caros do mundo, avaliados em 80 milhões, são Ruben Dias e Bernardo Silva, ambos do Manchester City, empatados no 30º lugar mundial de um lista encabeçada pelo inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, o norueguês Erling Haaland, do City, e o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.