Nova IMS cria sistema que deteta "vício do jogo"

Com a adesão aos jogos online a crescer de forma exponencial em Portugal - nos primeiros seis meses deste ano os portugueses investiram mais de sete mil milhões de euros nestes entretenimentos - , aumenta também o risco de os jogadores desenvolverem o vício do jogo. É precisamente para combater esta adição que a NOVA Information Management School (IMS), da Universidade Nova de Lisboa, está a desenvolver uma ferramenta que deteta o "gambling addiction"..Em comunicado, a Nova IMS explica que a ferramenta é desenvolvida com recurso à Inteligência Artificial e que vai permitir "desenvolver as ações de combate necessárias para proteger os cidadãos", por um lado. Por outro, vai conseguir detetar comportamentos dos jogadores que possam indiciar algum risco..Ao analisar comportamentos, o sistema vai enviar alertas sempre que perceber que o jogador pode estar a desenvolver o vício do jogo, por forma a atuar em tempo real, para prevenir a dependência do jogador online..O coordenador do projeto Gambling Addiction, da Nova IMS, acredita que com esta nova ferramenta será possível, em Portugal, "enfrentar um problema social e económico altamente complexo e com um impacto extremamente negativo na vida de muitas famílias portuguesas afetadas pelas consequências do vício do jogo".."Tem ainda a capacidade de disponibilizar às entidades nacionais responsáveis os dados fundamentais para poderem atuar no sentido de mitigar aqueles que sofrem desta patologia", reforça Mauro Castelli..A Nova IMS recorda que jogo online é uma indústria importante em todos os países europeus e que gera milhões de euros, mas lembra ainda que, em 2012, a Comissão Europeia tomou posição sobre a problemática da adição ao jogo online, altura em que pediu "políticas reguladoras para ajudar na deteção de comportamentos patológicos de jogo", de modo a proteger os cidadãos.