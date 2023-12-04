Brighten vai contratar 40 consultores em 2024

A Brighten quer contratar 200 consultores no próximo ano. A consultora está à procura de profissionais para o mercado nacional e também para a Alemanha. Atualmente a empresa conta com uma equipa de 120 trabalhadores a nível global e estas contratações vêm no seguimento do compromisso com o crescimento e expansão dos seus serviços..Como detalha a responsável de de Recursos Humanos da Brighten, "pretendemos reforçar todas as nossas áreas de atuação, como especial foco em consultores de implementação de soluções de gestão empresarial (ERP), de Business Inteligence (BI), de automação de processos (RPA) e de desenvolvimento à medida". Diz ainda Ana Costa, que "cerca de 30% das vagas disponíveis serão para o mercado alemão, que apesar de bastante recente, já representa 20% do nosso volume de faturação"..A consultora - com presença em Portugal, Angola e Alemanha - prevê terminar este ano com um crescimento global de 23%, o equivalente a oito milhões de euros, sendo que com este reforço da equipa conta atingir no próximo ano 30% de representatividade no mercado alemão.