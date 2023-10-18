Entrevistas de emprego por WhatsApp? Sim, já é possível

A internet chegou para mudar o mundo tal como o conhecemos e a área dos Recursos Humanos não escapou dessa mudança. A novidade - lançada pelo Clan - são as entrevistas via WhatsApp, que, de acordo com os responsáveis da plataforma, permite aos profissionais tirarem partido das mensagens instantâneas "para acederem, de forma rápida e simples, a oportunidades de emprego segmentadas e personalizadas para o seu perfil e objetivos específicos"..As conversas acontecem com o auxílio de um assistente virtual que tem "um atendimento personalizado" e através desta funcionalidade, os candidatos vão responder a várias questões, como a região onde procuram emprego, as habilitações literárias ou o tipo de setor em que têm interesse. E a partir da informação partilhada, a plataforma vai selecionar as vagas que mais se adequam ao perfil dos candidatos..A entrevista via WhatsApp funciona 24 horas por dia, por forma a que a comunicação entre o Clan e os candidatos se processe em tempo real. Recorda a empresa, em comunicado, que a Multipessoal (a quem a Clan pertence) já usava desde 2022 para esclarecer questões e partilhar documentos de candidatos e colaboradores..Para Marques Lopes, diretor de Marketing e Comunicação da Multipessoal, "as entrevistas por WhatsApp são mais um recurso que disponibilizamos a todos os que nos procuram e confiam em nós para encontrar o seu próximo desafio profissional. Queremos estar sempre prontos, onde somos precisos, e esta ferramenta é mais um passo nesse sentido".