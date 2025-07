Mais de 70% dos líderes europeus estão confiantes no crescimento do seu negócio em 2024

Apesar do panorama económico e geopolítico que tem levantado desafios transversais a todos os países e setores de atividade, grande parte dos líderes europeus permanecem confiantes no potencial de crescimento das suas empresas em 2024. São 78% os responsáveis que se mostram otimistas, com 36% a afirmarem-se "muito confiantes" e 42% "confiantes", de acordo com as conclusões do estudo Exploring Adaptivity Through Strategy and Talent, realizado pela Boyden.