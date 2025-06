Retenção de talento. "Líderes têm de ser camaleónicos na sua forma de gerir pessoas"

Portugal ainda tem uma visão muito legalista dos recursos humanos, o que se traduz em práticas obsoletas. Além disso, tem um grande problema com o "presencialismo". O controlo de horários e do tempo de secretária está muito enraizado, é uma questão que vai exigir mudança cultural. O mercado de trabalho é global e não se pode limitar a estratégia de recrutamento com base no "presencialismo" - o que interessa é o talento, não onde ele está.