"Rutura" leva à criação de nova sociedade de advogados no Porto

Vai nascer no Porto uma nova sociedade de advogado, constituída por alguns dos profissionais que até aqui integravam a Lopes Cardoso & Associados (LC&A), que saem em "rutura", por "profundas divergências organizacionais e estratégicas no seio do seu colégio de sócios", avança ao Dinheiro Vivo fonte ligada à nova firma. A SPCB LEGAL irá centrar a sua atividade, maioritariamente, nas áreas do Direito Bancário/Financeiro, Direito do Trabalho, Direito Imobiliário/Urbanismo, Direito Societário, Direito dos Registos/Notariado, Direito Administrativo e Fiscal e Arbitragem.