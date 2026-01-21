“Vamos ter um observatório da vinha e do vinho criado pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)”, anunciou José Manuel Fernandes na comissão da agricultura que decorre na Assembleia da República.De acordo com informações fornecidas pelo gabinete do ministro à Lusa, “Governo anuncia criação do Observatório da Vinha e do Vinho, visando monitorizar a evolução do mercado.O ministério refere que este instrumento, identificado pelo Governo e também solicitado pelo setor, é importante para formular políticas públicas sólidas e ajustadas à realidade, garantir igualdade no acesso à informação por todos os agentes do setor e apoiar estratégias empresariais com base em dados fiáveis.O observatório irá desempenhar um papel de reforço da fiscalização, acompanhando as tendências e dinâmicas do mercado, permitindo mais eficiência na identificação de práticas comerciais desleais, segundo a mesma fonte.A nível fiscalizador, o novo instrumento pretende promover a valorização dos vinhos portugueses com base em dados reais e transparentes, bem como responder à necessidade de um cadastro de vinha nacional fiável.Nesta matéria, propõe-se a implementação de um novo plano de ação calendarizado, com avaliação periódica, para uniformizar os sistemas de registo existentes.“A declaração de colheita que neste momento é em 30 de novembro passa para 31 de outubro e evita que haja demasiado tempo depois da colheita”, referiu também o ministro, num passo para o controlo e fiscalização mais apertados. O novo observatório será ainda "instrumento crítico" para sustentar medidas como a proibição de compras abaixo do custo sustentável de produção.