Governo lança linha de financiamento de 15 milhões para inovação científica

O Governo anunciou uma nova linha de financiamento de 15 milhões de euros destinada a apoiar descobertas científicas e engenharia avançada, chamada “Ecossistema ‘Deep Tech’”. O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, afirmou que “estes 15 milhões são também a dotação inicial, mas não a dotação final”. Serão disponibilizados 20 vouchers de 750 mil euros para projetos em áreas como biotecnologia, nanotecnologia, robótica e computação quântica, com o objetivo de “reforçar a aposta do Governo em setores com capacidade transformadora da economia”.Esta linha faz parte do “Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade”, que totaliza 315 milhões de euros e é gerido pelo Banco Português de Fomento. O fundo foi criado a partir de verbas sobrantes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que anteriormente priorizava o setor público. O valor de 315 milhões pode ser aumentado com futuros ajustamentos ao PRR. Recentemente, foram lançados três concursos, disponibilizando 300 milhões de euros para as linhas “Reindustrializar” (150 milhões de euros), “Inteligência Artificial nas PME” (100 milhões de euros) e “Economia de Defesa e Segurança” (50 milhões de euros)..Governo garante que PRR não está atrasado e vai ter fundo para inovação