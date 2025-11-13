Governo nomeia novos membros para comissão de fiscalização da CMVM

O Governo nomeou João Félix Pinto Nogueira para o cargo de presidente da comissão de fiscalização da CMVM, segundo um despacho assinado pelo ministro de Estado e das Finanças publicado esta quinta-feira, 13 de novembro, em Diário da República.Como vogais do mesmo órgão são nomeados Cláudia Perdigão Dias Custódio e Avelino Azevedo Antão, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados.João Félix Pinto Nogueira é doutor em Direito e professor na Universidade Católica, e Cláudia Perdigão Dias Custódio é doutora em Gestão e professora catedrática visitante no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).O mandato tem a duração de quatro anos, não renovável.São atribuições da comissão de fiscalização "o controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial" do supervisor do mercado de capitais.