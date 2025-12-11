Grego Kyriakos Pierrakakis eleito presidente do Eurogrupo

Kyriakos Pierrakakis, ministro da Economia e Finanças da Grécia, foi esta quinta-feira, 11 de dezembro, eleito presidente do Eurogrupo para um mandato de dois anos e meio.Pierrakakis vai tomar posse esta sexta-feira, sendo que a primeira reunião que vai presidir está agendada para 19 de janeiro de 2026.Kyriakos Pierrakakis, de 42 anos, tem mestrado em Políticas Públicas pela escola de governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard, mestrado em Tecnologia e Políticas Públicas pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade de Economia e Negócios de Atenas.