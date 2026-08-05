Grupo Visabeira compra Carter Electric e reforça presença nos EUA

A Visabeira, através da sua subsidiária Nearing Visabeira, voltou a acelerar a sua expansão nos Estados Unidos com a aquisição da Carter Electric, empresa de instalações elétricas sediada na Flórida.

O movimento consolida aquele país como o principal motor de crescimento do grupo, adianta a Visabeira em comunicado enviado às redações. A operação, realizada através da subsidiária Sargent Electric, aumenta as receitas anuais combinadas da empresa no mercado norte‑americano para mais de mil milhões de dólares, acredita a empresa portuguesa.

"Os Estados Unidos assumem hoje um papel central na estratégia de crescimento da Nearing Visabeira e esta aquisição reforça de forma muito significativa a nossa presença num dos mercados mais atrativos e dinâmicos do setor. É com enorme satisfação que damos as boas-vindas ao Doug Carter e a toda a sua equipa à família Nearing Visabeira”, referiu Nuno Marques, CEO da Nearing Visabeira em comunicado.

Com receitas previstas acima dos 50 milhões de dólares em 2026, a Carter Electric junta‑se assim a uma plataforma já composta pela Sargent Electric, JF Edwards Construction Company e Verità, e reforça a presença da Nearing Visabeira num dos mercados de infraestruturas energéticas e de eletrificação mais dinâmicos do mundo.

Fundada em 2003, a Carter Electric opera a partir de Orlando e Tampa, emprega mais de 300 pessoas e tem presença relevante em projetos de baixa e média tensão na Flórida Central, incluindo trabalhos para a Universal Studios, SpaceX e Blue Origin. “A Carter Electric desempenha um papel particularmente relevante na prestação de serviços de infraestruturas de baixa e média tensão”, diz ainda a Visabeira em comunicado.

A integração permitirá à empresa norte‑americana aceder a uma oferta mais abrangente, incluindo produção e transporte de energia, armazenamento em baterias e infraestruturas de telecomunicações — áreas onde a Nearing Visabeira tem vindo a crescer, sobretudo no segmento de data centers e projetos associados à inteligência artificial. “Esta aquisição reforça igualmente a capacidade do Grupo para acompanhar o forte ciclo de investimento associado à eletrificação da economia, ao crescimento dos data centers e ao desenvolvimento da inteligência artificial”, lê‑se no comunicado.

Nuno Marques complementa: “Continuaremos a executar o nosso plano de crescimento de forma disciplinada, sustentado numa estrutura financeira sólida e prudente, mantendo a flexibilidade necessária para continuar a investir, crescer e criar valor para os nossos clientes, colaboradores e acionistas."

Entretanto Doug Carter, CEO da Carter Electric, continuará a liderar a empresa americana. "Esta parceria estratégica permitirá acelerar ainda mais o nosso crescimento, disponibilizando serviços e competências adicionais aos nossos clientes atuais e dando igualmente a conhecer a Carter Electric aos clientes da Nearing Visabeira. Estamos também entusiasmados com a oportunidade de reforçar a nossa proposta de valor conjunta para melhor servir o mercado da Flórida”, disse citado pelo documento libertado esta manhã, 5 de agosto.

Com esta aquisição, a Nearing Visabeira estima ultrapassar os mil milhões de dólares de receitas anuais nos EUA e atingir 2,5 mil milhões de euros de volume de negócios global, consolidando a evolução para uma plataforma internacional mais equilibrada e diversificada.

Do grupo Visabeira fazem parte marcempresas as como a Vistalegre, os hotéis Montebelo ou a Constructel Energie. No mês passado, a Visabeira anunciou o reforço da presença em Moçambique, através do aumento para 80% da participação na TV Cabo, através da compra de uma posição de 30% detida pela operadora móvel estatal TMCEL.