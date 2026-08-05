Dinheiro Vivo

Grupo Visabeira compra Carter Electric e reforça presença nos EUA

Empresa de serviços elétricos amplia operação na Flórida. Compra foi feita pela Nearing Visabeira, subsidiária da Visabeira. Valor do negócio não foi revelado
Nuno Marques, CEO da Visabeira
Nuno Marques, CEO da VisabeiraMaria João Gala / Global Media Group
Publicado a

A Visabeira, através da sua subsidiária Nearing Visabeira, voltou a acelerar a sua expansão nos Estados Unidos com a aquisição da Carter Electric, empresa de instalações elétricas sediada na Flórida.

O movimento consolida aquele país como o principal motor de crescimento do grupo, adianta a Visabeira em comunicado enviado às redações.  A operação, realizada através da subsidiária Sargent Electric, aumenta as receitas anuais combinadas da empresa no mercado norte‑americano para mais de mil milhões de dólares, acredita a empresa portuguesa.

"Os Estados Unidos assumem hoje um papel central na estratégia de crescimento da Nearing Visabeira e esta aquisição reforça de forma muito significativa a nossa presença num dos mercados mais atrativos e dinâmicos do setor. É com enorme satisfação que damos as boas-vindas ao Doug Carter e a toda a sua equipa à família Nearing Visabeira”, referiu Nuno Marques, CEO da Nearing Visabeira em comunicado.

Com receitas previstas acima dos 50 milhões de dólares em 2026, a Carter Electric junta‑se assim a uma plataforma já composta pela Sargent Electric, JF Edwards Construction Company e Verità, e reforça a presença da Nearing Visabeira num dos mercados de infraestruturas energéticas e de eletrificação mais dinâmicos do mundo.

Fundada em 2003, a Carter Electric opera a partir de Orlando e Tampa, emprega mais de 300 pessoas e tem presença relevante em projetos de baixa e média tensão na Flórida Central, incluindo trabalhos para a Universal Studios, SpaceX e Blue Origin. “A Carter Electric desempenha um papel particularmente relevante na prestação de serviços de infraestruturas de baixa e média tensão”, diz ainda a Visabeira em comunicado.

A integração permitirá à empresa norte‑americana aceder a uma oferta mais abrangente, incluindo produção e transporte de energia, armazenamento em baterias e infraestruturas de telecomunicações — áreas onde a Nearing Visabeira tem vindo a crescer, sobretudo no segmento de data centers e projetos associados à inteligência artificial. “Esta aquisição reforça igualmente a capacidade do Grupo para acompanhar o forte ciclo de investimento associado à eletrificação da economia, ao crescimento dos data centers e ao desenvolvimento da inteligência artificial”, lê‑se no comunicado.

Nuno Marques complementa: “Continuaremos a executar o nosso plano de crescimento de forma disciplinada, sustentado numa estrutura financeira sólida e prudente, mantendo a flexibilidade necessária para continuar a investir, crescer e criar valor para os nossos clientes, colaboradores e acionistas."

Entretanto Doug Carter, CEO da Carter Electric, continuará a liderar a empresa americana. "Esta parceria estratégica permitirá acelerar ainda mais o nosso crescimento, disponibilizando serviços e competências adicionais aos nossos clientes atuais e dando igualmente a conhecer a Carter Electric aos clientes da Nearing Visabeira. Estamos também entusiasmados com a oportunidade de reforçar a nossa proposta de valor conjunta para melhor servir o mercado da Flórida”, disse citado pelo documento libertado esta manhã, 5 de agosto.

Com esta aquisição, a Nearing Visabeira estima ultrapassar os mil milhões de dólares de receitas anuais nos EUA e atingir 2,5 mil milhões de euros de volume de negócios global, consolidando a evolução para uma plataforma internacional mais equilibrada e diversificada.

Do grupo Visabeira fazem parte marcempresas as como a Vistalegre, os hotéis Montebelo ou a Constructel Energie. No mês passado, a Visabeira anunciou o reforço da presença em Moçambique, através do aumento para 80% da participação na TV Cabo, através da compra de uma posição de 30% detida pela operadora móvel estatal TMCEL.

Nuno Marques, CEO da Visabeira
Grupo português Visabeira reforça aposta nas telecomunicações em Moçambique
Nuno Marques, CEO da Visabeira
Lucro da Visabeira cresce 50% para 50,3 milhões no primeiro semestre
Nuno Marques, CEO da Visabeira
Nearing Visabeira cresce 18% em 2025 e regista volume de negócios de 2,2 mil milhões
EUA
empresas portuguesas
Grupo Visabeira
Diário de Notícias
www.dn.pt