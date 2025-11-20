Anúncios de arrendamento crescem 15,3% até outubro, com interior a ganhar peso

O mercado de arrendamento português registou uma subida acentuada nos primeiros dez meses de 2025, com o número de anúncios de apartamentos a aumentar 15,3% face ao período homólogo, segundo dados do Imovirtual. O portal contabilizou 112.960 imóveis anunciados entre janeiro e outubro, contra 97.971 em 2024, sinalizando uma ampliação sustentada da oferta.O fenómeno foi generalizado: 25 dos 27 distritos reportaram incrementos na oferta, evidenciando uma clara desconcentração territorial. Viseu destacou-se com o maior ritmo relativo de crescimento (+62,1%), seguido por Viana do Castelo (+52,1%), Aveiro (+47%) e Braga (+34,6%). Setúbal também registou uma subida relevante (+31,3%), refletindo uma procura crescente por alternativas fora das principais áreas metropolitanas.Lisboa manteve-se como o maior mercado, com uma média mensal de 4.963 anúncios (+7,8%), enquanto o Porto acelerou mais fortemente, atingindo 2.678 anúncios mensais (+16,8%), consolidando-se como o segundo maior pólo do país. Juntos, os dois distritos continuam a concentrar cerca de dois terços da oferta nacional, mas o reforço de mercados secundários e periféricos sugere uma tendência de descentralização da actividade de arrendamento.A evolução mensal revela ainda uma alteração do padrão sazonal: a primavera emergiu como período de maior dinamismo — com máximos em maio (+30,1%) e também fortes aumentos entre março e junho — enquanto outubro apontou para uma estabilização, com uma ligeira queda de 0,5%. No Algarve, Faro foi a excepção regional, com uma redução de 4,8%, provavelmente influenciada pela sazonalidade turística.Para Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual, os números indicam “um mercado de arrendamento mais ativo e com maior equilíbrio entre regiões”, embora mantenha cautela quanto à pressão sobre a procura e ao impacto nas rendas, sobretudo nas áreas metropolitanas.Segundo os dados do Imovirtual, o quadro aponta para uma oferta mais diversificada geograficamente, mas com desafios persistentes na acessibilidade habitacional..Associações do setor imobiliário propõem medidas para dinamizar arrendamento\n