Comprar casa em Portugal ficou 7,9% mais caro face a setembro do ano passado

Em setembro de 2026, os preços das casas em Portugal registaram um aumento de 7,9% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o índice de preços do portal imobiliário idealista.

O custo médio para comprar casa atingiu 3.228 euros por metro quadrado (m²), com uma variação trimestral modesta de 0,5%, e os preços subiram em todas as 20 áreas analisadas.

Vila Real destacou-se com um aumento anual de 17,8%, seguida por Leiria e Beja. Lisboa continua a ser a cidade mais cara, com um preço mediano de 6.256 euros/m², enquanto Castelo Branco é a mais acessível, a 1.090 euros/m². O Porto (4.346 euros/m²), o Funchal (4.066 euros/m²), Faro (3.924 euros/m²) e Setúbal (3.214 euros/m²) também registaram aumentos.

Em termos de distritos e ilhas, apenas a ilha do Faial registou uma descida de preços (-5,7%), enquanto que a maior subida verificou-se em Porto Santo (+31,7%). Lisboa mantém-se como o distrito mais caro, com 4.814 euros/m², seguida de Faro (4.216 euros/m²) e Porto Santo (4.142 euros/m²). A ilha da Madeira e Setúbal registaram 3.754 euros/m² e 3.490 euros/m², respetivamente.

No que diz respeito às regiões, o Centro evidenciou o aumento mais significativo de 13,3%, enquanto o Norte teve a subida mais moderada. A Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, com um preço mediano de 4.501 euros/m². O Algarve segue com 4.216 euros/m², enquanto a Região Autónoma da Madeira tem preços de 3.767 euros/m². O Centro, sendo a região mais acessível, apresenta preços de 1.785 euros/m², e o Alentejo registou 2.198 euros/m².