Preços na habitação em Portugal crescem 15 vezes mais do que a média da zona euro

Portugal liderou o aumento dos preços das casas entre os Estados-membros da União Europeia, com um significativo crescimento de 16,5% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o Eurostat.

Enquanto Portugal se destaca, os preços das casas na zona euro e na União Europeia registaram aumentos mais modestos de 1,1% e 1,2%, respetivamente. Relativamente aos primeiros três meses do ano, a valorização dos imóveis foi de 4% na área do euro e 4,7% na UE.

A análise dos dados disponíveis revela que três países registaram uma descida homóloga nos preços da habitação no segundo trimestre de 2026, enquanto 23 países observaram um aumento anual.

Atrás de Portugal, os maiores crescimentos homólogos registaram-se na Bulgária (+15,5%) e na Lituânia (+14,3%). Em sentido oposto, as desvalorizações no custo dos imóveis ocorreram na Finlândia (-2,7%), no Luxemburgo (-2,2%) e em França (-0,8%).

A evolução trimestral manteve a tendência global entre os Estados-membros, com os preços a subir em 24 países e a recuar em apenas dois. As quedas face ao trimestre anterior verificaram-se na Hungria (-1,4%) e em França (-0,8%), ao passo que as maiores subidas em cadeia foram lideradas pela Lituânia (+5%), seguida da Bulgária (+4,5%) e da Roménia (+4,4%).

No que diz respeito a Portugal, os preços das casas registaram um avanço de 3,6% em cadeia, acompanhando a tendência de valorização face ao trimestre anterior, embora num ritmo ligeiramente abaixo dos países que ocupam os três primeiros lugares nessa variação trimestral.