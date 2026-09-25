Imobiliário de luxo em Portugal descentraliza-se e bate recordes

O mercado imobiliário de luxo em Portugal está a vivenciar um crescimento significativo, impulsionado por uma diversificação geográfica na procura e oferta.

Embora Lisboa e o Algarve continuem a ser centrais, regiões como Comporta, Madeira, Porto, Vila Nova de Gaia e Grândola estão a ganhar destaque e atraem cada vez mais compradores, tanto nacionais quanto internacionais. Esta análise surge do relatório elaborado pela seguradora Hiscox, que explora as novas tendências no segmento de luxo.

No primeiro trimestre de 2026, várias regiões registaram aumentos nos valores dos imóveis. Albufeira teve uma valorização de 16%, enquanto Porto e Vila Nova de Gaia cresceram 10,5% e 14,3%, respetivamente. Na Madeira, o Funchal destacou-se com um aumento de 16,9%. Grândola, um dos territórios emergentes, viu os preços subirem 27,5%, com o preço médio das propriedades de luxo a atingir 2,7 milhões de euros em 2025.

A procura internacional continua a ser um motor essencial do mercado de luxo, especialmente no Algarve, onde os compradores estrangeiros representam mais de 30% das transações. Estes compradores, mais informados e exigentes, procuram não só localização, mas também privacidade e sustentabilidade.

Em Lisboa, os valores prime cresceram 6% em 2024, e a capital continua a ser um dos mercados mais promissores para valorização até 2026. Cascais e Sintra também registaram aumentos significativos, com valores premium a atingirem 7.168 euros/m² e 4.733 euros/m², respetivamente.

Eva Peribáñez, Diretora da Divisão de Arte e Clientes Privados da Hiscox Ibéria, destaca que "o mercado de luxo em Portugal está a mudar, tornando-se um reflexo de um estilo de vida internacional".