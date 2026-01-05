DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Imobiliário

Licenças para construção e reabilitação habitacional sobem 6,3% até outubro

Já o número de fogos licenciados em construções novas aumentou 22,2%, segundo a Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) .
Licenças para construção e reabilitação habitacional sobem 6,3% até outubro
José Carmo/Global Imagens
Publicado a

As licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais cresceram 6,3% de janeiro a outubro de 2025, tendo os fogos licenciados em novas construções aumentado 22,2% e o consumo de cimento subido 1,8%, segundo a AICCOPN.

De acordo com a mais recente Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) hoje divulgada, o número de licenças municipais emitidas para a construção e reabilitação de edifícios habitacionais registou um crescimento homólogo de 6,3% até outubro do ano passado, para 16.969.

Já o número de fogos licenciados em construções novas aumentou 22,2% para um total de 34.907, contra 28.574 entre janeiro e outubro de 2024.

Até ao final de outubro, os dados da AICCOPN apontam ainda que o consumo de cimento no mercado nacional registou uma variação homóloga acumulada de 1,8%, totalizando 3.458 mil toneladas.

No que respeita ao montante do novo crédito à habitação concedido pela banca, excluindo renegociações, aumentou 36,1% nos primeiros 10 meses de 2025, para 19.057 milhões de euros, tendo-se a taxa de juro no crédito à habitação fixado nos 3,18% no mês de outubro, uma quebra de 110 pontos base face ao período homólogo.

Relativamente ao valor mediano da habitação, apurado para efeitos de avaliação bancária, registou uma valorização homóloga de 17,7%, em resultado de acréscimos de 22,1% no segmento dos apartamentos e de 11,8% no das moradias.

Numa análise mais detalhada da evolução na região Centro do país, a AICCOPN aponta um aumento de 43% do número de fogos licenciados em construções novas nos 12 meses terminados em outubro de 2025, para 6.651, face aos 4.652 alojamentos licenciados nos 12 meses anteriores.

Desse total, 19,3% corresponderam a tipologias T0 ou T1, 28,8% a T2, 39,9% a T3 e 12,1% a T4 ou superior.

Quanto ao valor de avaliação bancária na habitação, verificou-se nesta região uma subida homóloga de 14,8% no mês de outubro de 2025.

Licenças para construção e reabilitação habitacional sobem 6,3% até outubro
Custos de construção de habitação nova sobem 4,5% em outubro
AICCOPN
construção nova

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt