Licenças para construção e reabilitação habitacional sobem 6,3% até outubro

As licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais cresceram 6,3% de janeiro a outubro de 2025, tendo os fogos licenciados em novas construções aumentado 22,2% e o consumo de cimento subido 1,8%, segundo a AICCOPN.De acordo com a mais recente Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) hoje divulgada, o número de licenças municipais emitidas para a construção e reabilitação de edifícios habitacionais registou um crescimento homólogo de 6,3% até outubro do ano passado, para 16.969.Já o número de fogos licenciados em construções novas aumentou 22,2% para um total de 34.907, contra 28.574 entre janeiro e outubro de 2024.Até ao final de outubro, os dados da AICCOPN apontam ainda que o consumo de cimento no mercado nacional registou uma variação homóloga acumulada de 1,8%, totalizando 3.458 mil toneladas.No que respeita ao montante do novo crédito à habitação concedido pela banca, excluindo renegociações, aumentou 36,1% nos primeiros 10 meses de 2025, para 19.057 milhões de euros, tendo-se a taxa de juro no crédito à habitação fixado nos 3,18% no mês de outubro, uma quebra de 110 pontos base face ao período homólogo.Relativamente ao valor mediano da habitação, apurado para efeitos de avaliação bancária, registou uma valorização homóloga de 17,7%, em resultado de acréscimos de 22,1% no segmento dos apartamentos e de 11,8% no das moradias.Numa análise mais detalhada da evolução na região Centro do país, a AICCOPN aponta um aumento de 43% do número de fogos licenciados em construções novas nos 12 meses terminados em outubro de 2025, para 6.651, face aos 4.652 alojamentos licenciados nos 12 meses anteriores.Desse total, 19,3% corresponderam a tipologias T0 ou T1, 28,8% a T2, 39,9% a T3 e 12,1% a T4 ou superior.Quanto ao valor de avaliação bancária na habitação, verificou-se nesta região uma subida homóloga de 14,8% no mês de outubro de 2025..Custos de construção de habitação nova sobem 4,5% em outubro