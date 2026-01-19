Mercado imobiliário: Lisboa domina oferta e Aveiro é onde a atividade mais cresce em 2026

DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lisboa concentrou o maior volume de oferta na primeira semana de janeiro, seguida do Porto e de Faro. Aveiro destacou‑se pelo ritmo de entrada de novos anúncios, segundo a eXp
A mediadora imobiliária eXp Portugal contabilizou 130.777 casas à venda em Portugal e analisou as novas publicações da primeira semana de 2026 para perceber onde o mercado está mais concentrado e onde se regista maior atividade no início do ano.

Lisboa concentra o maior volume de oferta, seguida do Porto e de Faro, confirmando a preponderância dos grandes centros urbanos e dos destinos turísticos no parque habitacional.

Contudo, Aveiro destaca‑se pelo ritmo de entrada de novos anúncios: 5% do stock atual naquela região foi colocado no mercado já na primeira semana de 2026, tornando‑a a área mais ativa.

Lisboa e Setúbal registaram 3,7% das suas casas atualmente à venda listadas nessa semana de abertura do ano, enquanto Braga e Porto apresentaram acréscimos de 3,6% do respectivo stock.

Em contrapartida, Faro (1,5%), Viana do Castelo (1,6%) e Castelo Branco (1,7%) tiveram um início de ano mais comedido em termos de novas ofertas.

Sobre estes sinais iniciais, João Miguel Louro, diretor da eXp Portugal, realça que “após as férias de Natal, é muito comum ver uma renovada motivação entre os vendedores, e as primeiras semanas do ano costumam definir o tom da atividade do mercado nos meses seguintes”.

Acrescenta que “o ritmo das novas listagens realmente destaca onde o impulso está a surgir primeiro” e que estes sinais deverão influenciar a dinâmica de preços, a concorrência entre compradores e o desempenho do mercado ao longo de 2026.

