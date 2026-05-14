Oferta de casas para venda em Portugal recua 14% no primeiro trimestre

O stock de habitação disponível para venda em Portugal recuou 14% no primeiro trimestre de 2026 face ao período homólogo, revela a análise do portal idealista.

A diminuição foi generalizada nas capitais de distrito e regiões autónomas, uma vez que 18 de 20 territórios registaram quebras, com aumentos pontuais apenas em Santarém (+2%) e Vila Real (+1%).

As maiores quedas verificaram‑se em Faro (-38%), Portalegre (-31%), Funchal (-26%) e Porto (-25%), seguidas por Évora (-21%), Coimbra (-16%), Aveiro e Castelo Branco (-15% cada) e Braga e Lisboa (-13% cada).

Por distrito e ilhas, a oferta caiu em 19 dos 20 territórios analisados, subindo apenas em Vila Real (+5%).

Faro e Portalegre lideraram as quebras (-19% cada), seguidos por Aveiro (-17%), Coimbra e Leiria (-16% cada), Porto e Madeira (-16%) e Évora (-15%). Também se registaram recuos em Braga (-13%), Lisboa (-12%), Santarém e Setúbal (-12%) e Bragança (-11%), entre outros territórios.