Procura de casas para arrendar sobe 20% no último ano

A procura por casas para arrendar em Portugal cresceu 20% no último ano, com cada anúncio a receber, em média, 24 contatos no primeiro trimestre de 2026, segundo uma análise do idealista.

Este aumento da procura ocorre num contexto de descida das rendas de 2,7% no arranque do ano, o que evidencia uma forte pressão sobre a oferta habitacional em várias zonas do país.

Entre as capitais, Leiria liderou a média de contatos por anúncio (31), seguida de Santarém (29), Faro (27), Beja e Castelo Branco (26). O Porto registou 20 contactos por anúncio e foi a capital com o maior aumento face ao período homólogo (+82%), seguido de Beja (+30%), Coimbra (+27%), Lisboa (+24%) e Leiria (+15%). Por outro lado, as maiores quebras na procura por capital foram em Vila Real (-33%), Guarda (-25%) e Évora (-24%).

Ao nível dos distritos e ilhas, Setúbal teve a maior média de contactos por anúncio (30), seguida de Lisboa (27) e Bragança e Portalegre (23). O Porto destacou‑se pela maior subida interanual a nível distrital (+57%), enquanto Portalegre (-31%), Évora (-29%) e Santarém (-24%) registaram as maiores quedas.

Ruben Marques, porta‑voz do idealista, refere que “a procura continua bastante acima da oferta disponível em várias zonas do país”, mantendo elevada a competição entre famílias por cada casa anunciada.