Procura por habitação disparou nas periferias de Lisboa e Porto em 2025

Em 2025, os preços das casas em Portugal subiram a uma velocidade inédita, especialmente nas grandes cidades. Ainda assim, a procura por habitação nas periferias de Lisboa e Porto permaneceu elevada, impulsionada pela oferta de emprego, escolas, hospitais e serviços.

Dados do idealista indicam que os municípios ao redor da capital são os mais procurados, com preços que podem ultrapassar os 300 mil euros.

Na região de Lisboa, a Amadora lidera a lista dos municípios mais desejados, com um preço médio de 324 mil euros, seguida por Oeiras, onde os preços alcançam 738 mil euros. Outros municípios como Moita (281 mil euros), Vila Franca de Xira (414 mil euros), Odivelas (471 mil euros), Barreiro (295 mil euros), Sintra (522 mil euros), Loures (511 mil euros), Alenquer (269 mil euros) e Torres Vedras (449 mil euros) também figuram entre os mais procurados. Lisboa surge apenas na 11.ª posição, com um custo médio de 715 mil euros.

No norte do país, Valongo destaca-se como o município mais atraente, enquanto outros territórios como Maia, Paredes, Gondomar, Vila do Conde, Matosinhos, Penafiel e Paços de Ferreira também aparecem no ranking, com o Porto a apresentar preços na ordem dos 474 mil euros.

No Algarve, municípios como Vila Real de Santo António, Portimão, Tavira, Olhão, Silves e Albufeira têm preços médios superiores a 420 mil euros. Faro, embora fora do top 50, tem preços na ordem dos 750 mil euros, impulsionados pelo forte investimento estrangeiro e perfil turístico da região.

De salientar que Cascais é o município mais caro entre os mais procurados em todo o país, com preços a rondar 1,4 milhões de euros. Oeiras e Lisboa seguem com custos medianos de 738 mil e 715 mil euros, respetivamente.

Apesar dos preços elevados, a procura mantém-se forte, suportada por taxas de juros mais baixas e incentivos para jovens compradores. O interesse nas periferias é impulsionado por preços mais acessíveis comparados aos centros urbanos, embora também estejam a aumentar, segundo o idealista.