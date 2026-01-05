Rendas em Portugal sobem 0,9% em dezembro

Os preços das casas para arrendamento em Portugal subiram 0,9% em dezembro face ao ano anterior, segundo o índice do idealista, refletindo um mercado com crescimento moderado. O valor mediano nacional situou‑se em 16,4 euros/m2 no final do mês.A nível urbano, Lisboa continua a ser a cidade mais cara, com 22,1 euros/m2, seguida pelo Porto (17,4 euros/m2) e pelo Funchal (16,2 euros/m2). Apesar de se manter no segundo lugar em termos de preço, o Porto foi a única capital de distrito a registar uma queda (−1,4%). Por outro lado, Ponta Delgada liderou as subidas anuais entre capitais, com um aumento de 22,6%, seguida por Viana do Castelo (12,3%) e Leiria (12%).Analisando distritos e ilhas, 17 de 20 mostraram subidas. São Miguel teve um crescimento acentuado de 22,1% e Viana do Castelo subiu 12,1%. As maiores quebras ocorreram na Guarda (−5,9%), Beja (−1%) e no distrito do Porto (−0,9%). No ranking por distritos, Lisboa encabeça com 20,2 euros/m2, enquanto Bragança (5,7 euros/m2) e Guarda (6,4 euros/m2) permanecem entre os mais acessíveis.Por regiões, seis das sete registaram aumentos e apenas o Norte caiu (−1,1%). A Região Autónoma dos Açores destacou‑se com uma subida de 17,9%, seguida pelo Algarve (5,6%) e pelo Centro (5,3%). A Área Metropolitana de Lisboa mantém‑se como a região mais dispendiosa, com 19,6 euros/m2. .Preços das casas sobem 20% em 2025. Rendas aumentam 4%, em média