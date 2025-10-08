DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Investimento norte-americano no imobiliário de luxo em Portugal cresce 82%

A Portugal Sotheby’s International Realty registou um aumento de 31% na faturação e 34% no volume de negócios em comparação com primeiro quadrimestre de 2025.
No segundo quadrimestre de 2025, o setor imobiliário de luxo em Portugal destacou-se com um crescimento significativo. A Portugal Sotheby’s International Realty reportou um aumento de 31% na faturação em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento de 34% no volume total de negócios em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025.

A procura internacional, especialmente dos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido, tem redefinido o perfil do investidor e ampliado as áreas de interesse no país.

Os investidores americanos, em particular, aumentaram a sua aposta em Portugal, com um crescimento de 82% no valor médio por transação, focando-se em apartamentos T2 e moradias T4 nas zonas premium de Lisboa e do Algarve.

Os brasileiros também se destacaram como compradores internacionais, com preferência por apartamentos T3 em zonas centrais de Lisboa.

Ambos os grupos de investidores estão motivados pela aquisição de segundas habitações e pelo estilo de vida que Portugal oferece. Uma nova geração de investidores, entre 30 e 40 anos, ligada à tecnologia e ao empreendedorismo digital, está a transformar a noção de luxo residencial, valorizando localização, conforto e soluções sustentáveis.

“O mercado do imobiliário de luxo em Portugal é hoje mais sólido do que nunca”, afirmou Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby’s International Realty, sublinhando a atratividade crescente de Portugal como destino de excelência para viver e a resiliência do mercado.

O valor médio dos imóveis vendidos subiu 22% face ao ano anterior, indicando uma valorização, mesmo com uma ligeira queda de 6% no número total de transações. A valorização por transação aumentou 20% em comparação ao primeiro quadrimestre de 2025, sugerindo um mercado com compradores mais exigentes e sofisticados.

Miguel Poisson, realçou que “estes dados confirmam o crescente reconhecimento internacional de Portugal como um destino seguro, sofisticado e com elevada qualidade de vida”.

Acrescentou que o aumento do valor médio das transações reflete a atratividade das zonas prime, como Lisboa, Porto e Algarve, e a maturidade do mercado, que agora conta com compradores mais informados e orientados para o valor a longo prazo.

Os compradores portugueses continuam a representar uma parte significativa do mercado de luxo, com 54% das transações. Lisboa lidera a procura nacional, seguida pelo Algarve, Porto e Madeira, com uma crescente valorização das tipologias de apartamentos T2 e moradias T4.

Lisboa continua a ser o epicentro do luxo residencial, especialmente em áreas como Chiado, Príncipe Real e Avenida da Liberdade. No entanto, novas áreas como a Comporta/Melides estão a ganhar destaque.

No Algarve, a procura internacional é elevada em zonas como Vale do Lobo e Vilamoura.

A Madeira também registou um crescimento expressivo de 174% na faturação entre janeiro e agosto de 2025, impulsionado pela procura de compradores nacionais e estrangeiros.

Investimento
imobiliário
Casas de luxo
Portugal Sotheby`s Realty

