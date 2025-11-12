IUC passa a ser pago em fevereiro e pode ser a prestações

A partir do início do próximo ano, o IUC (Imposto Único de Circulação) deixa de ser pago no mês de matrícula do carro e passa a ter de ser liquidado num mês fixo. A alteração consta de um conjunto de medidas que o Governo incluiu num pacote de simplificação fiscal, a entar em vigor com o Orçamento do Estado de 2026. Mas, atenção, se a sua matrícula é de dezembro vai ter de pagar duas vezes num curto intervalo de tempo _ dezembro e fevereiro _ sem que isso altere, no entanto, o valor total a liquidar anualmente.Veja o que muda:Qual é o novo mês de pagamento?O cumprimento da obrigação fiscal relativamente ao IUC, que se aplica a todos os veículos motorizados, deixa de ser feita no mês de matrícula e passa a ser feita no mês de Fevereiro.Pode ser pago em prestações?Sim, no caso em que o valor do imposto seja superior a 100 euros, o imposto pode ser divido em prestações até ao mês de outubro. Aplica-se também aos agregados com vários veículos.O que acontece a quem tem matrícula de dezembro? Estes contribuintes vão ser chamados a liquidar o imposto duas vezes num curto espaço de tempo. Em dezembro e novamente em fevereiro, mas sem qualquer duplicação dos encargos anuais com este imposto.Há alterações no valor do imposto?Não, o valor do IUC não sofre alterações.Qual a razão para estas mudanças? O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, entende que criar um mês de referência universal vai evitar que os contribuintes se esqueçam de pagar, porque não se lembram do mês da matrícula e acabam por pagar coimas..Governo fala de "informações falsas" e garante que vai manter valor do IUC.Alterações no IUC vêm facilitar gestão financeira dos portugueses, diz associação do setor automóvel