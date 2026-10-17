Ivan Misner: "O networking é uma maratona, não um sprint"

O fundador do BNI, Ivan Misner, esteve em Portugal para uma palestra dirigida aos membros nacionais desta que é reconhecida como a “maior rede de negócios do mundo”, e para promover o seu livro ‘Who’s in your room’, recentemente atualizado e reeditado (ver caixa). Em entrevista exclusiva ao Dinheiro Vivo, o especialista em networking falou, entre outras coisas, da omnipresença da tecnologia que, defende, em nada substitui a força das relações humanas. “Networking é sobre criar comunidade”, afirma, e recorda que vivemos numa época paradoxal, em que a tecnologia aproxima e afasta em simultâneo. “Estamos a tornar-nos mais isolados através da tecnologia. Mas a tecnologia também permite alargar e fazer crescer as ligações. É uma espada de dois gumes”, diz.

Ivan Misner recorda que o conceito não é novo. “John Naisbitt disse há quase 45 anos que estamos a entrar numa sociedade ‘high‑tech, high‑touch’, em que quanto mais tecnologicamente avançados nos tornamos, mais importantes são as ligações humanas.” Para o fundador do BNI, essa previsão tornou‑se realidade. “Networking é hoje mais importante do que nunca, em especial presencialmente.”

A dimensão global do BNI é um indicador dessa relevância. A organização, fundada em 1985, conta hoje com mais de 11 700 grupos em mais de 75 países, um terço dos quais totalmente online ou em formato híbrido. Mesmo assim, Ivan Misner insiste que o contacto humano é indispensável. “Recomendamos que os grupos online tenham encontros sociais para que possam realmente conhecer‑se, apertar as mãos...”

A força do networking, diz, revela‑se sobretudo em tempos de crise. “A comunidade é um farol de esperança num mar de medo.” A frase, repetida com convicção, resume décadas de observação. “Ao longo de quase 42 anos, vi pessoas juntarem‑se durante crises, caos e tempos desafiantes. COVID, tempestades, furacões, terramotos. Vi pessoas apoiarem‑se e ajudarem‑se.”

Misner descreve igualemente o networking como uma infraestrutura económica real. Nos últimos 12 meses, o BNI gerou cerca de 17 milhões de referências (recomendações que os membros trocam entre si), que resultaram em quase 27 mil milhões de dólares em negócios. “Se olharmos para as estimativas de PIB das Nações Unidas, há 100 países com um PIB inferior ao que o BNI gerou para os seus membros”, afirma. “E isto impacta comunidades locais em todo o mundo.”

Apesar destes números, muitos empreendedores continuam a acreditar que networking é apenas colecionar contactos. Ivan Misner discorda. “Um telemóvel cheio de contactos não significa que essas pessoas atenderiam a sua chamada ou fariam um favor. O que importa é a relação”. O processo que defende assenta no modelo VCR (Visibilidade, Credibilidade e Rentabilidade). “Primeiro tem de ser visível. Depois tem de estabelecer credibilidade, que é a parte difícil. Só então chega à rentabilidade, quando alguém está disposto a dizer que conhece alguém que precisa do seu serviço”, explica.