José Cardoso Botelho está de saída da Vanguard

O CEO da Vanguard Properties, José Cardoso Botelho, está de saída da empresa, na sequência de diferenças de opinião com o acionista francês Claude Berda, apurou o Dinheiro Vivo (DV) junto de fontes próximas do processo. A saída já estará acordada entre as partes e o gestor pretende lançar um novo projeto no sector, adiantaram as mesmas fontes.José Cardoso Botelho já terá anunciado a saída internamente, prevendo-se que seja divulgada publicamente esta semana. Recorde-se que, na semana passada, o Head of Product da Vanguard, Luís Roquette, anunciou também a sua saída da empresa, para assumir idênticas funções na RE Capital.Até ao momento, não foi possível obter esclarecimentos de José Cardoso Botelho, apesar de várias tentativas de contacto desde a tarde de segunda-feira.Grupo vende condomínios e ativos hoteleiros na Comporta, Lisboa e AlgarveO Jornal Económico noticiou em junho que o grupo colocou à venda vários ativos na área do turismo, na Comporta, tendo contratado a Alantra para assessorar a operação. Trata-se de lotes turísticos e hoteleiros dos projetos "Torre" e "Dunas".Ao que o DV apurou, além destes ativos, a Vanguard colocou à venda o projeto Horta de São Paulo (Tavira), um condomínio na Graça (Lisboa), o Riverbank Tejo (Parque das Nações) e o The Shore Residências, na Quinta do Lago (Algarve). Estes projetos estão a ser vendidos com a assessoria da Dhils.As fontes contactadas pelo Dinheiro Vivo explicam esta decisão de vender ativos com alegadas dificuldades relacionadas com uma quebra nas vendas do imobiliário de luxo nos projetos da empresa, após a mudança da Lei dos Residentes Não-Habituais, em 2024, que aboliu o regime fiscal aplicável a estes investidores, apesar de conter uma disposição transitória que permite a sua aplicação durante mais alguns anos.A Vanguard financia-se junto de vários bancos, incluindo a Caixa Geral de Depósitos e, segundo a mesmas fontes, tem financiamentos que atingem a maturidade no final deste ano.