Dinheiro Vivo
Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos
Os juros da dívida portuguesa recuavam hoje, 28 de julho, a dois, cinco e 10 anos face à sessão anterior, acompanhando a tendência registada em Espanha, Grécia e Itália, bem como na Alemanha no prazo mais longo.
Os juros da dívida portuguesa desciam esta terça-feira, 28 de julho, a dois, a cinco e a 10 anos face a segunda-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália e aos da Alemanha no prazo mais longo.
Cerca das 08:40 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,463%, contra 3,486% na segunda-feira, 27 de julho.
Os juros a cinco anos também recuavam, para 2,989%, contra 3,016%.
No mesmo sentido, os juros a dois anos cediam para 2,729%, contra 2,759% no dia de ontem.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, desciam para 3,111%, depois de terem terminado em 3,132% na segunda-feira.