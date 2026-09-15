Juros da dívida dos EUA em máximos de quase 20 anos

Esta semana é de decisões: os bancos centrais dos EUA e do Japão vão tomar uma posição relativamente às taxas de juro e, na antecipação, os investidores já mostraram que não estão particularmente calmos. A escalada do preço do petróleo, provocada pelo agravar do conflito na Arábia Saudita – se não for reparado rapidamente o oleoduto que foi atingido no domingo, estamos a falar de uma quebra global na oferta que pode chegar aos 4% - está a pesar no sentimento dos investidores.

As yields norte-americanas – a yield da dívida pública, ou o prémio que é pago ao investidor –, funcionam como indicador da confiança que os mercados têm na capacidade de o Estado pagar as suas dívidas. Mais risco resulta habitualmente em yields mais altas para compensar o perigo – ultrapassaram esta terça-feira os 5%, e bateram máximos de junho de 2007, quando chegaram aos 5,03%. No mesmo sentido, o juro sobre as bunds alemãs tocou os 3,557% enquanto a yield das obrigações a dez anos do Japão chegou aos 3,025% esta terça-feira: foi o valor mais elevado desde setembro de 1996.

Recorde-se que sempre que as yields sobre Obrigações americanas ou alemãs aumentam, há uma espécie de efeito dominó no resto do mundo, uma vez que elas influenciam não apenas o preço das hipotecas, mas também das obrigações em mercados emergentes ou da dívida das empresas.

"É provável que os mercados continuem focados no risco de que os preços mais elevados do petróleo bruto possam agravar as pressões inflacionistas e, por sua vez, pressionar em alta as taxas de juro", disse o analista Yokoo Akihiko, do Banco Mitsubishi UFJ, numa nota aos investidores e citada pela Reuters.

Esta terça-feira tem início uma reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana (FED), com os mercados a preverem, com uma probabilidade de 90%, um aumento das taxas de juro: seria o primeiro da instituição desde 2023.