Lego regista receitas recorde no primeiro semestre de 2025

Empresa dinamarquesa cresce em vendas e em receitas, e continua a ganhar quota de mercado. Lucro aumenta 10% alavancado por parcerias com marcas estratégicas
Leonardo Negrão
Publicado a

O grupo Lego, responsável pelas memórias de milhões de crianças – e adultos – em redor do mundo, anunciou esta quarta-feira, 27 de agosto, os resultados relativos ao primeiro semestre de 2025. As receitas cresceram 12% para 4,63 mil milhões de euros (34,6 mil milhões de coroas dinamarquesas), enquanto os lucros dispararam 10% para 1,2 mil milhões de euros (ou 9 mil milhões de coroas).

A impulsionar o bom desempenho da construtora de brinquedos estão algumas parcerias estratégicas com marcas como a Formula 1 e a Jurassic Park, que deram um impulso significativo à visibilidade e às vendas da Lego.

A Lego apresentou, nos primeiros meses do ano, mais de 300 novos sets, o que também foi um recorde no histórico da empresa, e alargou o seu portefólio para responder a mais idades e interesses. Em comunicado, a Lego revela que “os best-sellers incluíram uma variedade de temas internos e licenciados, como LEGO® City, LEGO® Technic, LEGO® Botanicals, LEGO® Icons e LEGO® Star Wars™. O tema LEGO Botanicals foi popular em dias comemorativos, como o Dia dos Namorados e o Dia da Mãe, e a empresa obteve muito sucesso no lançamento de produtos e ativações de marca em corridas de Grande Prémio, como parte da sua nova parceria com a Formula 1®”. Recorde-se que parte desta ativação incluiu ter os pilotos de F1 a guiar monovolumes feitos de peças lego antes do GP de Miami.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton num carro da Lego durante o GP de Miami, em maio de 2025

A Lego anunciou ainda uma colaboração plurianual com a The Pokémon Company International, e lançou uma campanha intitulada "She Built That" para incentivar as meninas a usar sua criatividade como construtoras, numa tentativa de se tornar mais inclusiva e promover a diversidade na sociedade. No mesmo sentido, a aposta em atividades para assinalar o Dia Internacional da Brincadeira das Nações Unidas fez com que a reputação e visibilidade de marca aumentasse consideravelmente.

"Estamos muito satisfeitos por ter mantido o nosso forte desempenho no primeiro semestre de 2025, ganhando participação no mercado global de brinquedos. Este crescimento é impulsionado pela nossa vasta e inovadora gama de produtos que continua a ser relevante para todas as idades e interesses”, referiu Niels B Christiansen, CEO da empresa, no comunicado enviado esta quarta-feira às redações. "Com a sólida base financeira que construímos ao longo de vários anos, continuamos a investir em expansões de capacidade e iniciativas estratégicas que alimentam o nosso crescimento. Acima de tudo, os resultados refletem a dedicação e paixão duradouras dos nossos mais de 31.000 colaboradores no mundo inteiro, que se mantiveram focados em alcançar mais crianças com experiências inspiradoras Lego”, concluiu.

Recorde-se que o Grupo Lego inaugurou, em abril passado, uma nova fábrica de última geração no Vietname, com o objetivo de dar suporte ao crescimento a longo prazo na região da Ásia-Pacífico. A fábrica, de 150.000 m2 é a sexta instalação mundial da marca e a mais sustentável ambientalmente até à data, adianta a Lego. A empresa está também a investir mais de 1,5 mil milhões de dólares na construção de uma fábrica e um centro de distribuição regional de 185.000 m2 no estado da Virgínia, nos EUA. O objetivo é que ambos estejam operacionais em 2027. No mesmo sentido, a Lego expandiu ainda as suas fábricas no México e na Hungria, como parte da sua estratégia de crescimento global.

Além disso, abriu uma nova sede em Boston, para acolher os 800 funcionários que trabalham os seus negócios nos EUA e em toda a região das Américas, revelou a empresa europeia.

