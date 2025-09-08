Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam esta segunda-feira, 8 de setembro, a descer a dois, a cinco e a 10 anos, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália. Às 08:35 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,074%, contra 3,083% na sexta-feira. Os juros a cinco anos também recuavam, para 2,375%, contra 2,379% na sessão anterior. No mesmo sentido, os juros a dois anos caíam para 1,910%, contra 1,914% na sexta-feira.Os juros da Irlanda subiam a dois anos e desciam a cinco e a 10 anos. Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também desciam, para 2,652%, contra 2,661%. Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:35: 2 anos...5 anos...10 anos Portugal08/09.......1,910...2,375.....3,07405/09.......1,914...2,379.....3,083 Espanha08/09.......1,993...2,438.....3,24005/09.......1,994...2,446.....3,252 Grécia 08/09.......2,017...2,561.....3,32005/09.......2,023...2,569.....3,341 Irlanda08/09......1,943...2,312.....2,88505/09......1,941...2,320.....2,898 Itália 08/09.......2,176...2,691.....3,48405/09.......2,181...2,699.....3,503 Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.