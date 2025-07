Castello. Nova campanha é o "maior investimento da marca em mais de 10 anos"

No que diz respeito a expectativas quanto aos resultados da nova campanha publicitária, a Central de Cervejas e Bebidas espera que a Castello "ocupe o seu lugar no mercado das águas premium", sendo reconhecida como marca presente no dia-a-dia dos consumidores. Quanto ao atual panorama de vendas e resultados, Martim Manoel não divulgou números concretos por "questões de concorrência". Contudo, referiu que, em 2023, e de acordo com dados da Nielsen, a Castello está a ter uma "performance muito positiva", com ganhos de quota, tanto no canal HORECA, como no canal da grande distribuição.