Estreia de novos programas reforça consumo de canais de televisão generalistas

A análise de audiências de TV da agência de meios UM, que integra o grupo IPG Mediabrands, revela que em outubro, o consumo televisivo em Portugal aumentou +2.6% face a setembro. Esta diferença deve-se ao aumento de consumo dos canais FTA (free-to-air, sinal aberto), que com a estreia de programas como o "Hell"s Kitchen Famosos" ou os "Morangos com Açúcar" registaram um aumento da sua audiência média..Quanto ao ranking de canais, a SIC manteve-se como a estação líder em audiências, terminando o mês com uma quota de share de 14.9% (+0.2 p.p. vs setembro). A TVI alcançou um share de 14.6%, aumentando 0.5 p.p. vs setembro e a RTP1 registou também um aumento do share, tendo alcançado 10.8%, mais 0.6 p.p. face a setembro. RTP1 foi o canal FTA que verificou maior crescimento, muito por culpa da transmissão dos jogos da Seleção Nacional de apuramento para o Euro 2024 e pela transmissão dos jogos da Taça de Portugal Placard Vilar de Perdizes x Porto e Olivais e Moscavide x Sporting..Os canais do Pay TV, no geral, diminuíram as audiências, contudo destaque para o crescimento do share dos canais de informação CNN Portugal (+0.4p.p. vs. setembro) e SIC Notícias (+0.3p.p.). O novo escalar do conflito entre Israel e a Palestina é a principal causa para este crescimento das audiências..Em primeiro lugar a transmissão dos jogos da Seleção Nacional de apuramento para o Euro 2024. Os jogos (Portugal x Eslováquia e o Bósnia x Portugal) transmitidos pela RTP1, alcançaram uma audiência média de 2 milhões e 93 mil telespetadores e um share de 42.0%. Em segundo lugar surge os jogos da Liga dos Campeões (Inter de Milão x Benfica e Benfica x Real Sociedad), transmitidos pela TVI, que registaram uma audiência média de 1 milhão e 795 mil telespetadores e um share de 35.7%. No terceiro lugar, surge a XXVIII Gala dos Globos de Ouro, transmitida pela SIC que registou uma audiência média de 1 milhão e 109 mil telespetadores, representando um share de 25.5%. Destaque para a presença do Casamento Real da Infanta Maria Francisca de Bragança na 10º posição, transmitido pela TVI, no dia 7 de outubro, tendo verificado uma audiência média de 857 mil telespetadores, representando um share de 26.8%, tendo sido o programa mais visto desse dia..No que toca às audiências por período horário, a RTP1 liderou apenas as manhãs (7h30 - 12h30) com um share de 13.6%. A TVI conquistou a liderança durante o período da tarde(14h30-18h30), no 2ª Prime-Time (22h30 - 24h00) e no late-night (00h-02h30) com um share de 13.4%, 17.1% e 15.1%, respetivamente. O período do almoço (12h30-14h30) e do 1º Prime-time (20h00-22h30) foram liderados pela SIC, com share de 21.2% e 16.8%, respetivamente. A SIC garantiu ainda a vitória no Pré-Prime (18H30-20h00), com um share de 15.3%, mais 1.1 p.p relativamente à TVI.