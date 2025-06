Incubeta. Agência parceira da Google apresenta-se no mercado nacional

Diz o gestor que, embora a agência, para estas situações, não apresente soluções criadas de raiz para cada caso, disponibiliza soluções adaptadas aos seus clientes. "Esta nossa flexibilidade, quase estilo de boutique, mas dentro de uma infraestrutura muito grande, é o fator que nos diferencia".

Paralelamente, o facto de ser parceira da Google acaba por tornar-se um cartão de visita que ajuda a abrir portas. Por outro lado, a força de trabalho da agência de marketing é usada como músculo de implementação pela Google. "A Google faz muitos pitchs de ideias, tenta que as organizações estejam cientes da vantagem que é utilizar dados e garantir boas medições das suas infraestruturas, mas falta-lhes um músculo, ou seja, falta-lhes ter um milhão de consultores espalhados pelo mundo que possa pôr em prática aquilo que eles estão a vender ou "a comunicar" para os seus clientes", detalha Guilherme Coelho.



E é aí que entram os recursos humanos da Incubeta, que são pessoas conhecedoras tecnologias Google, alinhadas com a sua estratégia e as suas ferramentas. "Normalmente, são chamados para esses pitchs ou até para reuniões exploratórias para ajudar clientes com essas soluções".

Por cá, depois de um arranque menos auspicioso - o grande cliente que garantia 70% a viabilidade da empresa em Portugal saiu passados seis meses -, a Incubeta já trabalha com 25 clientes, da área de retalho, transportes aéreos, seguros, produtos financeiros, media e telecomunicações, entre outras. A equipa de cinco pessoas - sobretudo consultores de marketing digital especialistas da área de data e analytics, que projetam estratégias para os seus clientes - começa a não ser suficiente e, para o ano, Guilherme Coelho pretende contratar mais dois elementos para a área de cloud e três para a área de negócio. E a previsão é fechar este ano com uma margem de mais de meio milhão de euros.



Ajudar os clientes continua a ser a prioridade, mas Guilherme Coelho diz que quer continuar a prestar serviços aproveitando as potencialidades do ecossistema cloud, mais especificamente em marketing analytics e soluções de Inteligência Artificial. "O que nós vamos querer é solidificar a relação e continuar esta estrada da maturidade. Ou seja, nós queremos que esses clientes agora aproveitem o trabalho que nós fizemos, expandindo os seus serviços connosco ou a nível de licenciamento de tecnologia, ou a nível de otimização dentro da área de marketing, ou até mesmo na parte de estratégias de ativação dentro desta área", declara, especificando que o objetivo é que cada um desses clientes venha a aumentar a linha de serviços que tem com a Incubeta.