Quadros da Cofina e Media Capital avançam com propostas finais à compra do grupo

De acordo com a dona do Correio da Manhã, estas negociações "culminaram com a apresentação, pelo MBO [management buyout, ou seja, o grupo de quadros], através da sociedade veículo denominada Expressão Livre, SGPS, S.A., direta ou indiretamente detida pelos subscritores da Oferta MBO" bem como pela Media Capital, "de ofertas revistas finais, tanto quanto à contrapartida pelas ações da Cofina Media, como em relação às respetivas condições contratuais" ('Best and Final Offers' ou BAFO), ou seja, melhores propostas finais.