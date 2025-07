Em reunião mantida no dia de hoje com o Conselho de Redação da TSF - Rádio Notícias, o Conselho de Administração do Global Media Group, no estrito cumprimento da lei, solicitou o respetivo parecer para a nomeação da nova Direção de Informação da estação, a ser constituída pelos jornalistas Rosália Amorim e Artur Cassiano, respetivamente Diretora e Subdiretor.