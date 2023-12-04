SIC mantém liderança de audiências em novembro e RTP1 cresce com transmissão de futebol

A análise de audiências de TV da agência de meios UM, que integra o grupo Mediabrands, revela que em novembro, o consumo televisivo em Portugal aumentou 1,6% face a outubro, tendo a SIC a mantido a liderança de audiências com uma quota de mercado de 14,3%..Já a RTP1 foi o único canal de sinal aberto que cresceu, com as audiências a aumentar 11,9% devido à transmissão dos jogos de apuramento da seleção nacional para o Euro 2024, do FC Porto x Montalegre e do Benfica x Famalicão para a Taça de Portugal. A TVI conseguiu alcançar um share de 13,7%, menos 0,8 pontos percentuais (p.p.) face ao mês de outubro..Os canais do Pay TV, no geral, aumentaram as suas audiências, com destaque para o crescimento do share da CMTV (mais 1,1 p.p.), principalmente pelo acompanhamento e análise do jogo entre Benfica e Sporting e dos jogos das equipas portuguesas nas competições europeias, que provocaram grande interesse junto dos espectadores..Em novembro, o desporto rei voltou a dominar os programas mais vistos, designadamente com os últimos dois jogos de apuramento da seleção nacional para o Euro 2024 (Portugal x Islândia e Liechtenstein x Portugal), transmitidos pela RTP1, tendo alcançado uma audiência média de 1 milhão e 876 mil telespetadores, o que representou um share de 37,3%..A ocupar a segunda posição, os jogos da Liga dos Campeões (Barcelona x Porto e Real Madrid x Braga), que foram transmitidos pela TVI, contaram com uma audiência média de 1 milhão e 353 mil telespetadores, atingindo um share de 26,6%..O top 3 de programas mais vistos em novembro é todo preenchido por jogos de futebol, com o pódio a fechar com os jogos do Sporting a contar para a Liga Europa, com uma audiência média de 1 milhão e 48 mil telespetadores, que representou um share de 23,3%..No que diz respeito a audiências por período horário, a RTP1 liderou durante as manhãs (7h30 - 12h30), com um share de 13,7% e durante o pré-prime com um share de 17,3%. A TVI conquistou a liderança durante o segundo Prime-Time (22h30 - 24h00) e no late-night (00h-02h30) com um share de 15,6%, 14,5%, respetivamente..Já os períodos do almoço (12h30-14h30), da tarde (14h30-18h30) e do primeiro Prime-time (20h00-22h30) foram liderados pela SIC, com um share de 21,1%, 13,2% e 15,9%, respetivamente.