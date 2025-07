Velhotes. Aos 89 anos, marca líder de vinho do Porto ganha nova imagem 

Recrutar novos consumidores e conseguir mantê-los é um dos grandes desafios do vinho do Porto. No caso de Velhotes, a marca líder em Portugal, a aposta tem sido numa comunicação "descontraída e com muito humor", em especial nas redes sociais, onde conta com dezenas de milhares de seguidores, "muitos deles nas camadas mais jovens". A chegar aos 90 anos, e renovada que foi a imagem de Velhotes a meio do ano, surge agora a nova campanha, na fábrica de Natal no Porto Norte, onde o famoso trio recebe "os pedidos mais indesejados" e contrapõe que a melhor resposta à eterna pergunta sobre o que queres para o Natal é "pode ser qualquer coisinha, desde que seja Velhotes".