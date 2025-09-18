DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Ações da Benfica SAD estáveis após anúncio de negociações com Mourinho para treinador

A Benfica SAD confirmou que está em negociações com José Mourinho para ser o novo treinador da equipa de futebol. Os investidores estão a reagir tranquilamente.
As ações da Benfica SAD mantinham-se após o anúncio de negociações com o treinador de futebol José Mourinho, cotando-se em 6,66 euros por ação.

Pelas 11:50, as ações da Benfica SAD na Euronext Lisboa tinham um preço de venda de 6,66 euros, igual ao registado na abertura, e 0,30% abaixo do valor do fecho na quarta-feira.

Até essa hora foram movimentados 2.523 títulos em 36 transações, num volume de cerca de 16.798 euros.

O valor por ação segue, assim, abaixo do mais alto atingido no passado dia 12, quando chegou aos 6,78 euros por ação.

O Benfica oficializou hoje estar em negociações para a contratação do treinador de futebol José Mourinho, em comunicado enviado pela SAD ‘encarnada’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O treinador português já tinha confirmado na quarta-feira, na chegada ao aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, ter sido contactado pelo Benfica, horas depois de o clube ter despedido o técnico Bruno Lage.

O nome de Mourinho tem sido apontado como o sucessor de Lage, despedido após uma derrota caseira na estreia na Liga dos Campeões, com o modesto Qarabag (3-2) e que levou, já na madrugada de quarta-feira, Rui Costa a anunciar a saída.

Mourinho, de 62 anos, que iniciou funções como treinador principal em 2000/01 no Benfica, pode regressar 25 anos depois ao clube ‘encarnado’, com a imprensa a referir que terá à sua espera um contrato até 2027.

Benfica confirma negociações com José Mourinho
