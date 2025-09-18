Ações da Benfica SAD estáveis após anúncio de negociações com Mourinho para treinador

As ações da Benfica SAD mantinham-se após o anúncio de negociações com o treinador de futebol José Mourinho, cotando-se em 6,66 euros por ação.Pelas 11:50, as ações da Benfica SAD na Euronext Lisboa tinham um preço de venda de 6,66 euros, igual ao registado na abertura, e 0,30% abaixo do valor do fecho na quarta-feira.Até essa hora foram movimentados 2.523 títulos em 36 transações, num volume de cerca de 16.798 euros.O valor por ação segue, assim, abaixo do mais alto atingido no passado dia 12, quando chegou aos 6,78 euros por ação.O Benfica oficializou hoje estar em negociações para a contratação do treinador de futebol José Mourinho, em comunicado enviado pela SAD ‘encarnada’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O treinador português já tinha confirmado na quarta-feira, na chegada ao aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, ter sido contactado pelo Benfica, horas depois de o clube ter despedido o técnico Bruno Lage.O nome de Mourinho tem sido apontado como o sucessor de Lage, despedido após uma derrota caseira na estreia na Liga dos Campeões, com o modesto Qarabag (3-2) e que levou, já na madrugada de quarta-feira, Rui Costa a anunciar a saída.Mourinho, de 62 anos, que iniciou funções como treinador principal em 2000/01 no Benfica, pode regressar 25 anos depois ao clube ‘encarnado’, com a imprensa a referir que terá à sua espera um contrato até 2027. .Benfica confirma negociações com José Mourinho