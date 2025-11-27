Ações da dona da SIC sobem mais de 6% após entrada do grupo MFE no capital

As ações do grupo Impresa estão a valorizar 6,19%. Os mercados estão a reagir animados à notícia de que a italiana MFE - MediaForEurope comprou 32,934% da dona da SIC.Os títulos da Impresa SGPS, S.A. encerraram a sessão de quarta-feira, 27 de novembro, nos 0,226 euros. Já esta quinta-feira, as negociações abriram em forte alta, tendo alcançado os 0,243 euros, o que significa um disparo de 7,5%.Desde então, a capitalização desacelerou e ronda os 0,24 euros, perto das 9h40 da manhã.O ânimo está ligado à aquisição, por parte da família Berlusconi, de 32,934% do capital do grupo, o que respeita o limite máximo definido pelo grupo Impresa, em 33%, como havia sido divulgado no início do mês, em comunicado à CMVM. Significa isto que a família Balsemão continua a deter o controlo do grupo com 33,738%..Italiana MFE passa a deter 32,934% da Impresa e família Balsemão mantém controlo do grupo.Entrada da família Berlusconi no grupo Impresa fica limitada a 33% do capital social