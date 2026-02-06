Amazon tomba 8% em bolsa após anunciar investimentos em IA acima do previsto

A Amazon está a desvalorizar perto de 7,99%, até aos 204,90 dólares por ação, pelas 9h45 desta sexta-feira, dia 6.

Se, por um lado, a faturação superou o que estava sinalizado pelos mercados, os dividendos por ação ficaram abaixo das perspetivas (1,95 dólares vs 1,97 dólares). Ainda assim, o principal fator em foco é mesmo o investimento previsto em IA, muito acima do que os investidores esperavam.

Em 2026, a Amazon prevê aumentar os investimentos em cerca de 50%, face ao ano anterior, quando registou 131 mil milhões de dólares. Para o presente ano, a estimativa ascende a 200 mil milhões (muito acima da estimativa, que previa um acréscimo para 146,6 mil milhões de dólares).

"Com a grande procura pelas nossas ofertas e oportunidades como IA, chips, robótica, satélites de baixa órbita a circular em torno da terra, esperamos investir cerca de 200 mil milhões de dólares (...)", esclareceu o CEO da empresa, Andy Jassy, em declarações citadas no comunicado.

O valor diz respeito a todas as áreas da operação e a firma antecipa "forte retorno a longo prazo sobre o capital investido", aponta ainda. No entanto é precisamente aqui que se nota a sensação de insegurança.

É expectável que o investimento em IA aumente de forma expressiva. Este é um dos principais focos de atenção dos mercados, sobretudo em Wall Street. Aquele setor foi o motor das principais movimentações no ano passado e a generalidade dos analistas prevê que a tendência se mantenha em 2026.

Ora, a IA continua a atrair grande volume de capital das empresas mais valiosas do mundo, mas a rentabilidade associada continua aquém das exigências do mercado. Dito isto, há receios de uma 'bolha' na IA. Estes foram acentuados, nos últimos dias pelos resultados da Alphabet e, agora, os da Amazon.