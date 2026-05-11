Antigo campeão do mundo de futebol multado por investir em ações com informações privilegiadas

Gerard Piqué terminou a carreira de futebolista em 2022 e, desde então, atua como empresário. Porém, foi quando ainda jogava que atuou, contra a lei, no mercado de ações, motivo pelo qual foi agora multado em 200 mil euros.

Tudo remonta a janeiro de 2021, quando Piqué foi informado de que a Atrys Health se preparava para lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Aspy Global Services. O objetivo passava por passar a contar com o departamento de segurança no trabalho da Aspy.

Ora, de acordo com a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o antigo futebolista aproveitou para comprar 104.166 ações da Aspy, a 20 de janeiro. Dois dias mais tarde, a Atrys comunicou ao mercado o lançamento da OPA.

Nem uma semana depois de comprar as ações, voltaria a vendê-las, a 27 de janeiro. Com isto, Piqué "obteve um benefício económico", cujo valor é desconhecido, mas que o El Economista, em Espanha, estima que tenha atingido os 47 mil euros. Os títulos valorizaram 30% entre os dias 20 e 22 de janeiro, antes de recuarem 16% nas sessões bolsistas seguintes, até dia 27. Ao todo, entre os dias 20 e 27, a Aspy valorizou 19,5% em bolsa.

A informação chegou aos ouvidos de Piqué através de José Elías, acionista maioritário da Atrys Health, à data dos factos. Assim, o regulador multou este último em 100 mil euros por "comunicação ilícita", ao passo que o antigo futebolista foi sancionado por "abuso de mercado", pode ler-se num comunicado.

Piqué foi, no seu tempo, uma das referências do FC Barcelona e da seleção espanhola de futebol. Venceu um Mundial e um Europeu de seleções, assim como a Liga dos Campeões, entre muitos outros troféus. Hoje é proprietário do Andorra FC e está à frente da Kings League, uma liga de futebol de 7, criada em 2022 pelo próprio Piqué.