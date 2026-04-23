Barril sobe 2,5% para perto dos máximos da guerra. Bolsas europeias acompanham perdas asiáticas

Os mercados financeiros registam mais um dia de pessimismo nas bolsas, em função de novo erguer de tensões no Golfo. Por outro lado, com a cadeia de oferta de crude pressionada, o preço do barril está em alta.

Os contratos futuros de petróleo Brent sobem 2,60% até aos 104,56 dólares por barril, pelas 10h05 desta quinta-feira. Esta é a referência europeia para o efeito, que é acompanhada pela equivalente de Nova Iorque. O West Texas Intermediate WTI adianta-se 2,71% e ronda os 95,48 dólares por barril.

Em causa está o impasse que se mantém nas negociações entre EUA e Irão, que visam um cessar-fogo e o desbloqueio dos portos iranianos e do estreito de Ormuz, pelo qual passa 20% do comércio global de petróleo, em condições normais.

Ora, na quarta-feira à noite, os EUA apreenderam mais um petroleiro iraniano e, mais recentemente, o Irão culpou Israel e os norte-americanos pela insegurança no Golfo.

Para esta quinta-feira, o foco estará sobretudo nas negociações entre EUA e Irão estão agendadas negociações entre Israel e o Líbano. Estas podem permitir pacificar a relação entre os dois países. O

Ao mesmo tempo que o petróleo sobe, as principais bolsas de valores europeias estão em queda. O sentimento negativo é particularmente visível em Espanha, na medida em que o índice de referência IBEX 35 recua 1,15%.

Os principais índices de Alemanha, Itália e Reino Unido registam descidas inferiores a 1%, assim como o índice agregado Euro Stoxx 600. Estes seguem a tendência generalizada dos mercados acionistas globais nesta quinta-feira. Ainda na Europa, a exceção à regra é França, que ganha 0,18%.

A sessão nos mercados asiáticos foi igualmente negativa, com quedas inferiores a 1% nos principais índices das bolsas do Japão, China, Hong Kong e Austrália.

Nos EUA, Wall Street ainda está encerrada, mas os futuros dos principais índices perdem menos de 1%. É o caso dos futuros do S&P 500, a título de exemplo, que estão a contrair 0,50%.