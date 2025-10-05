Bitcoin estreia-se acima dos 125 mil dólares a beneficiar do 'shutdown' nos EUA

A Bitcoin renovou máximos históricos neste domingo, 5 de outubro. A criptomoeda mais transacionada do globo ultrapassou os 125 mil dólares durante a madrugada.A alta na confiança dos investidores pode estar ligada ao uptober, nome dado à habitual valorização expressiva que se regista nos meses de outubro. Ainda assim, a Bitcoin voltaria a recuar, até aos 123 mil dólares às 11h50 da manhã de domingo (subida diária de 0,70%), em função da habitual volatilidade.Em causa pode estar a perspetiva de cortes nas taxas de juro de referência da Reserva Federal dos EUA (Fed), assim como a melhoria dos dados macroeconómicos norte-americanos. Ao mesmo tempo, a paralisação do governo dos EUA parece estar a contribuir para os ganhos, em função de registarem menos dinheiro investido em obrigações do Tesouro daquele país. Em contrapartida, aumenta o volume de investimentos no setor privado, como é o caso das criptomoedas e das bolsas.Desde o início da semana, regista-se uma valorização de 7,9%, ao mesmo tempo que a Bitcoin vale mais 31,3% do que no início de 2025..Comentário de mercado: Bitcoin e Nvídia marcam semana.Ataques a fundos cripto disparam no 1.º trimestre