Bitcoin sobe quase 3% e ultrapassa 82 mil dólares pela primeira vez desde maio

A Bitcoin, a criptomoeda mais negociada do mercado, subiu esta terça-feira quase 3% e ultrapassou os 81 mil dólares, um valor que não ultrapassava desde 15 de maio.

De acordo com dados compilados pela agência de notícias financeiras Bloomberg, às 3h42 em Lisboa, a criptomoeda negociava a 81.257,98 dólares (69.686,84 euros), representando uma subida de 2,95% em comparação com segunda-feira.

A Bitcoin valorizou-se quase 26% desde 19 de agosto, quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que iria acelerar e até duplicar o volume dos seus programas de recompra de obrigações para "apoiar a liquidez" em obrigações de longo prazo, especificamente aquelas com maturidades de 10 a 20 anos e de 20 a 30 anos.

Este anúncio ocorreu após uma subida dos rendimentos dos títulos na segunda-feira, quando o rendimento dos títulos a 30 anos atingiu 5,31%, o seu nível mais elevado desde 2007, e o rendimento dos títulos a 10 anos ultrapassou os 4,7%.

Antes do anúncio do Tesouro norte-americano, a criptomoeda estava a negociar a cerca de 64.750 dólares (55.450 euros).

Apesar da recuperação significativa, a moeda digital continua a registar uma valorização de 7,3% desde o início do ano.