Bolha na IA? Maiores tecnológicas em queda livre, com perda bilionária nas 100 maiores do setor

As enormes dívidas das empresas que desenvolvem inteligência artificial estão no centro das preocupações dos mercados financeiros há bastante tempo. Agora, a corda estalou, com quedas bruscas em Wall Street, que se estendem à Europa e à Ásia.

Na sessão de quinta-feira, 6 de novembro, o índice Nasdaq 100 caiu 6,36%. Este reúne as 100 maiores tecnológicas cotadas na bolsa de valores de Nova Iorque, pelo que funciona como referência para o setor. O sell-off provocou uma perda de 2,3 biliões de dólares em valor de mercado, num único dia.

Ao mesmo tempo, o Nasdaq (índice geral de tecnologia) terminou o dia a perder 5,52%.

De resto, o dia foi profundamente negativo para o mercado norte-americano, ainda no rescaldo das eleições intercalares nos EUA. Prova disto é que o S&P 500 caiu 4,36%, o que significa que perdeu 2,8 biliões de dólares. Este índice reúne as 500 empresas de maior dimensão e registou o maior tombo desde abril do ano passado, quando Trump anunciou tarifas comerciais a quase todos os países do mundo.

Olhando às cotadas de maior dimensão em Nova Iorque, houve quedas de assinalar na Nvidia (9,26%), SpaceX (9,05%), Tesla (10,77%), TSMC (10,78%), Microsoft (3,58%), Meta Platforms (3,96%) e Amazon (2,19%), a título de exemplo. Mais além foi a Micron (17,46%).

Ainda assim, os sinais das últimas horas são mais positivos. Pelas 14h06 desta sexta-feira, os futuros do índice S&P 500 sobem 0,08% (a abertura acontece às 14h30, hora de Lisboa).

Sell-off não vê fronteiras

As quedas vão muito além da bolsa norte-americana, como é habitual nestas situações, se analisadas as variações anteriores.

Na Ásia, as bolsas ainda não beneficiaram da recuperação registada em pré-mercado na bolsa de Nova Iorque. O Softbank, que é um dos maiores investidores de risco no setor em todo o mundo, caiu 10,83% na sessão desta sexta-feira (bolsas já encerradas). Ajudou, por isso, a empurrar o Nikkei 225, índice de referência no Japão, para uma descida de quase 6%.

Na Europa, a sessão já beneficia da confiança observada nas últimas horas, de tal forma que a neerlandesa ASML está a valorizar 4%. Esta fabrica componentes essenciais à indústria de semicondutores, pelo que acompanha, em regra, o sentimento geral do setor tecnológico.